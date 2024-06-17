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    Жоау ФеликсТрансферный дайджест. 11-17 июня
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    Козлов покинет «Балтику»

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    Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил, что полузащитник Данила Козлов покинет команду этим летом.

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    «Думаю, в ближайшее время нас покинет еще один яркий игрок команды, который очень эффектно проявил себя в весенней части этого сезона — Даня Козлов.

    На футболиста уже сделали устные и письменные офферы три ведущих клуба. Есть вероятность, что он вернется обратно в "Зенит", есть и другие возможные сценарии. Но очевидно, что, имея на руках реальные или гипотетические варианты, футболист не захочет оставаться в ФНЛ и продолжать играть в нашей команде.

    Его тоже можно прекрасно понять — молодой футболист, карьера только началась. Конечно же, имея такой талант и такие перспективы, никто не захочет терять год, играя в лиге, слабее РПЛ.

    К сожалению, приходится констатировать, что этот футболист 100% от нас уйдет, а дальше следует самый главный вопрос — за сколько и куда. По условиям контракта футболиста могут продать два клуба — мы и "Зенит".

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    • По сути, может быть много разных сценариев: а) он может от нас уйти в другой клуб; б) вернуться в "Зенит" и играть там; в) вернуться в "Зенит" и тот его продаст. Нет смысла сейчас рассуждать о сумме продажи и о том, куда в итоге перейдет игрок — это покажет время.

    Со своей стороны я хочу пожелать Дане большого будущего в карьере, достичь высот, попасть в сборную России, играть в Европе и радовать нас своей игрой в топовом европейском клубе.

    Ну, а мы будем искать других Дань Козловых и давать им путевку в большой футбол, чтобы "Балтика" ассоциировалась с клубом, который может находить талантливых ребят или давать шанс талантам, которые по каким-то причинам еще не имели шанса себя проявить, и в дальнейшем продавать их и помогать в карьере, выводя на новую орбиту», — написал Маргарян в соцсетях.

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