«Балтика» отказалась продавать Козлова «Краснодару»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о ситуации вокруг трансфера полузащитникав «Краснодар».

«Было предложение от "Краснодара" в пределах 100 миллионов рублей. "Балтика" отклонила это предложение. Миллион-полтора евро — заметно меньше того, что мы рассчитываем получить за Козлова», — сообщил Маргарян Sport24.

В этом чемпионате РПЛ 19-летний центральный полузащитник провел за «Балтику» 10 матчей в РПЛ, забил 2 гола, сделал 4 асссиста. Ранее он принадлежал «Зениту», который по некоторым данным имеет право обратного выкупа Козлова за 70 млн рублей.

Контракт хавбека с «Балтикой» действует до 2028 года. Портал Transfermarkt его оценивает в 1,80 млн евро.