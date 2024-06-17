Головин: Дивеев способен заиграть в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако»поделился мнением о российских футболистах, которые способны заиграть в Европе.

«Если выбирать из защитников, особенно тех, кого я видел в деле, это однозначно Игорь Дивеев. Даже после травмы он очень хорош. Он классно видит поле и отдает хорошие передачи.

Из полузащитников я бы выделил Антона Миранчука и Ваню Облякова. Ваня очень прибавил в отборе, он много перемещается, а это важно для европейского футбола: уметь всё, а не что-то одно.

Из нападающих это точно Федя Чалов и Костя Тюкавин. На мой взгляд, все они не затерялись бы в чемпионате Франции», — сказал Головин в эфире телеканала 2х2.