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    Бейл: В новом сезоне «Крылья Советов» будут бороться за топ-5

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    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает, что в сезоне‑2024/25 его команда должна ставить задачу попасть в первую пятерку.

    Глен Бейл
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    Глен Бейл

    «Мы еще не обсуждали задачи на новый сезон, я никого не видел. Думаю, что мы должны быть выше девятого места, может, быть в пятерке. Надеюсь, мы сможем этого добиться.

    За счет чего сможете достичь этого? Думаю, за счет совокупности командной работы и индивидуальных качеств игроков. Индивидуально ты должен быть сильным, например, как Бенхамин Гарре, Александр Солдатенков и Юрий Горшков. Но мы также должны работать вместе, даже те, кто выходит несколько раз в сезоне, должны быть готовы. Важен каждый», — сказал Бейл «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В минувшем сезоне «Крылья Советов» стали девятыми в РПЛ, всего Бейл сыграл 23 матча, забил 3 мяча, сделал 4 ассиста.

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