Пробеж: Мы не сдаемся. Должны сделать все, чтобы выиграть два оставшихся матча

Главный тренер сборной Польшипрокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) на Евро-2024.

«Прежде всего я хотел бы сказать спасибо всем польским болельщикам, тем, кто был здесь, и тем, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что в некоторых моментах мы недостаточно долго держали мяч и недостаточно шли вперёд. Очень жаль, ведь обычно мы можем это делать.

Конечно, мы не сдаёмся. Мы должны сделать всё, чтобы выиграть два оставшихся матча. Я думаю, что мы можем быть всё сильнее и сильнее на этом турнире. Мы играли агрессивно, мы были близки к сопернику, мы были хорошо организованы», — приводит слова Пробежа пресс-служба УЕФА.

После этого матча Нидерланды занимают 1-е место в группе D на Евро-2024 с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Франции 21-го июня.

Сборная Польши пока без набранных очков. В следующем поединке национальная команда встретится с Австрией 21-го числа.