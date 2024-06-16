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    Де Дзерби возглавит «Марсель»

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    Итальянский специалист Роберто Де Дзерби близок к тому, чтобы занять пост главного тренера «Марселя».

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    45-летний итальянец в ближайшее время подпишет контракт с французский клубом до лета 2027 года, информирует журналист Николо Скира.

    Сообщается, сделка уже на стадии оформления документов и вскоре она будет закрыта. Назначение итальянца на пост главного тренера «Марселя» является вопросом времени.

    Напомним, что последним местом работы Роберто Де Дзерби был английский «Брайтон», откуда итальянец ушел по окончании сезона 2023/24.

    «Марсель» прошлый сезон завершил лишь на восьмой позиции.

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