Радимов: Сборной Хорватии хватит опыта и мастерства, чтобы выйти в плей‑офф Евро‑2024

Бывший футболист «Зенита»высказался о победе сборной Испании в матче с Хорватией (3:0) на Евро-2024.

«Сборная Испании владела громадным преимуществом в центре поля, и в скорости, да и во всем. Мне кажется, хорваты подписали себе смертный приговор, забрав мяч. Они оставили испанцам много свободного пространства, которым они пользовались и забивали голы.

На фоне испанцев хорваты были слабы, но им удавалось создавать моменты во втором тайме. При этом нужно учитывать, что счет к тому моменту был уже 0:3. Но я думаю, что Хорватии хватит опыта и мастерства, чтобы выйти в плей‑офф. У Хорватии будут шансы в матчах против команд, которые уступают им в классе. С испанцами у них было более‑менее равное мастерство, но из‑за большей скорости и мобильности Испания имела огромное преимущество в центре поля», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.