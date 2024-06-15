«Краснодар» вышел из отпуска и запланировал три спарринга

Футболистывышли из отпуска.

«После прохождения УМО игроки приступили к тренировкам, но пока в сборе участвует лишь часть команды. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к команде позднее.

Вся предсезонная подготовка "Краснодара" пройдет на базе "Четук". "Быки" сыграют три контрольных матча: 23 июня с "Кубанью", 29 июня с "Динамо" (Махачкала) и 6 июля с Ростовом», — гласит заявление «Краснодара».

Напомним, что «Краснодар» занял второе место по итогам минувшего сезоне чемпионата России.