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    «Краснодар» вышел из отпуска и запланировал три спарринга

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    Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «После прохождения УМО игроки приступили к тренировкам, но пока в сборе участвует лишь часть команды. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к команде позднее.

    Вся предсезонная подготовка "Краснодара" пройдет на базе "Четук". "Быки" сыграют три контрольных матча: 23 июня с "Кубанью", 29 июня с "Динамо" (Махачкала) и 6 июля с Ростовом», — гласит заявление «Краснодара».

    Напомним, что «Краснодар» занял второе место по итогам минувшего сезоне чемпионата России.

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