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    Дасаев: Хочу возобновить тренерскую карьеру

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    Известный советский вратарь и тренер Ринат Дасаев прокомментировал работу своих коллег в клубах РПЛ и рассказал о желании возобновить тренерскую карьеру в случае интересного предложения.

    Ринат Дасаев
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    Ринат Дасаев

    «Нельзя судить тренера по возрасту. Если у него есть желание, опыт и здоровье, пускай работает. Какая разница, сколько ему лет? Сколько лет уже Бирюков работает в "Зените" — и нормально всё.

    В ЦСКА тоже возрастной тренер, Крамаренко, Заур Хапов в "Локомотиве" даёт результат, Кафанов — в "Ростове" и сборной. Молодым надо опыта сперва набраться. Многие молодые хотят свои методы сразу внедрить, но если это не даёт результата, то зачем оно нужно?

    Вот в "Зените" Бирюкову помогает Жевнов, и это, я считаю, правильная модель. Надо подтягивать молодых помощников, чтобы набирались опыта и двигались вперёд. Должна быть преемственность.

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    • Тем более наш вратарский цех в своё время был самым сильным в мире. А люди, которых я назвал, работали в СССР и знают нашу технологию. Пускай они берут молодых, которые будут учиться на их опыте.

    Начнете тренировать, если снова позовут? Желание есть, здоровье — тоже. Если будет приглашение — с удовольствием приму и пойду работать», — сказал Дасаев «Чемпионату».

    В качестве тренера Дасаев входил в штаб «Спартака», «Торпедо» и сборной России, позже работал с вратарями в молодёжной и второй команде «Спартака».

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