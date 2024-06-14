Дасаев: Хочу возобновить тренерскую карьеру

Известный советский вратарь и тренерпрокомментировал работу своих коллег в клубах РПЛ и рассказал о желании возобновить тренерскую карьеру в случае интересного предложения.

«Нельзя судить тренера по возрасту. Если у него есть желание, опыт и здоровье, пускай работает. Какая разница, сколько ему лет? Сколько лет уже Бирюков работает в "Зените" — и нормально всё.

В ЦСКА тоже возрастной тренер, Крамаренко, Заур Хапов в "Локомотиве" даёт результат, Кафанов — в "Ростове" и сборной. Молодым надо опыта сперва набраться. Многие молодые хотят свои методы сразу внедрить, но если это не даёт результата, то зачем оно нужно?

Вот в "Зените" Бирюкову помогает Жевнов, и это, я считаю, правильная модель. Надо подтягивать молодых помощников, чтобы набирались опыта и двигались вперёд. Должна быть преемственность.

Тем более наш вратарский цех в своё время был самым сильным в мире. А люди, которых я назвал, работали в СССР и знают нашу технологию. Пускай они берут молодых, которые будут учиться на их опыте.

Начнете тренировать, если снова позовут? Желание есть, здоровье — тоже. Если будет приглашение — с удовольствием приму и пойду работать», — сказал Дасаев «Чемпионату».

В качестве тренера Дасаев входил в штаб «Спартака», «Торпедо» и сборной России, позже работал с вратарями в молодёжной и второй команде «Спартака».