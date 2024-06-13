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    Семшов: Англия на Евро-2024 может показать трусливый футбол

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    Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос о фаворитах предстоящего чемпионата Европы — 2024.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Есть сборные, где собраны топовые футболисты. Помимо Франции это Германия, Испания неплохая. А выиграет тот, кто будет единой командой. Один в поле не воин. Если футболисты объединятся, та же Франция или Германия, то могут выиграть турнир. Фаворит не обязательно будет чемпионом Европы. Мы просто говорим о командах, где собраны футболисты мирового уровня, за которым нам хочется наблюдать, видеть их игру.

    В сборную Англии я не верю. Англия может где‑то недотерпеть. Может показать трусливый футбол. Я не верю в эту сборную. Выиграет или Германия, или Франция», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе в турнире примут участие 24 европейские сборные.

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