Месси: В футболе я добился всего, чего можно

Форвард сборной Аргентиныподелился воспоминаниями от победы на чемпионате мира 2022 года.

«Хотя я все тот же и ничего не изменилось ни в моей повседневной жизни, ни в моем образе мышления, тот факт, что я стал чемпионом мира, изменил мою жизнь по многим причинам. Стать чемпионом мира может не каждый, и добиться этого очень сложно.

Это вечная мечта как для меня, так и для любого футболиста. Это было единственное, чего мне не хватало.

Мне очень повезло, что я выиграл все в "Барселоне", выиграл все на индивидуальном уровне, спустя долгое время я выиграл Кубок Америки в составе сборной. Титула чемпиона мира мне не хватало, чтобы подвести итог карьере.

В футболе я добился всего, чего можно. Так что, хоть победа на ЧМ ничего не изменила, в то же время она изменила все.

В спортивном плане это был самый счастливый момент моей жизни», — приводит слова Месси ESPN.

Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 15 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за карьеру нападающий провёл 904 игры, в которых забил 735 мячей и отдал 355 голевых передач.