ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико Тедеско «Он даже чеканить не умеет!». Кто из тренеров Евро-2024 был лучшим игроком?
  • 13:13
    • «Милан» объявил о назначении Фонсеки на пост главного тренера
  • 13:00
    • Месси подтвердил, что не сыграет на олимпийском турнире в Париже
  • 12:29
    • Гаттузо возглавил клуб из чемпионата Хорватии
  • 12:20
    • Витсель продлил контракт с «Атлетико»
  • 12:09
    • В Турции подтвердили факт переговоров между «Зенитом» и «Бешикташем» сразу по двум игрокам
    Все новости спорта

    Месси: В футболе я добился всего, чего можно

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины
    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями от победы на чемпионате мира 2022 года.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Хотя я все тот же и ничего не изменилось ни в моей повседневной жизни, ни в моем образе мышления, тот факт, что я стал чемпионом мира, изменил мою жизнь по многим причинам. Стать чемпионом мира может не каждый, и добиться этого очень сложно.

    Это вечная мечта как для меня, так и для любого футболиста. Это было единственное, чего мне не хватало.

    Мне очень повезло, что я выиграл все в "Барселоне", выиграл все на индивидуальном уровне, спустя долгое время я выиграл Кубок Америки в составе сборной. Титула чемпиона мира мне не хватало, чтобы подвести итог карьере.

    В футболе я добился всего, чего можно. Так что, хоть победа на ЧМ ничего не изменила, в то же время она изменила все.

    В спортивном плане это был самый счастливый момент моей жизни», — приводит слова Месси ESPN.

    Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн.

    В нынешнем сезоне Месси сыграл 15 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за карьеру нападающий провёл 904 игры, в которых забил 735 мячей и отдал 355 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Вернется ли «Крузейро» на победный путь?
  • «Крузейро» — «Куяба». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Бока Хуниорс» сможет одолеть «Велес Сарсфилд»
  • «Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.22
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крузейро — Куяба
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дакворт — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Витебск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Ислочь — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Металлург Бекабад — Бунедкор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры