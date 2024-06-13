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    Карадениз: Отстранение сильно влияет на уровень российского футбола

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    Главный тренер казанского «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз высказался о падении уровня российского футбола.

    Гёкдениз Карадениз
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    Гёкдениз Карадениз

    «Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своем уровне. Основная — отстранение России от международных турниров. Я думаю, это сильно влияет на развитие, есть тренд на ухудшение.

    Но тут может быть и хороший момент. Этой ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на воспитании своих футболистов», — приводит слова турецкого футболиста «Р-Спорт».

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