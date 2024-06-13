Карадениз: Отстранение сильно влияет на уровень российского футбола

Главный тренер казанского «Рубина-2»высказался о падении уровня российского футбола.

«Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своем уровне. Основная — отстранение России от международных турниров. Я думаю, это сильно влияет на развитие, есть тренд на ухудшение.

Но тут может быть и хороший момент. Этой ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на воспитании своих футболистов», — приводит слова турецкого футболиста «Р-Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.