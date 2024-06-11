«Милан» хочет подписать Рабьо

Полузащитник «Ювентуса»находится в сфере интересов «Милана». Об этом сообщает Corriere dello Sport

По сведениям источника, «россонери» на фоне возможного истечения контракта Рабьо с «Ювентусом» намерены вступить в переговоры с игроком.

При этом руководство «Милана» готово предложить футболисту гонорар в размере € 7,5 млн, что является основной проблемой потенциального переезда Рабьо.

Ранее сообщалось, что футболист в переговорах о новом контракте с «Ювентусом» требует значительного увеличения своей зарплаты как минимум до 8 млн евро и тем самым усложняет задачу туринцам.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 15 результативными передачами.