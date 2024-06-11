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    «Милан» хочет подписать Рабьо

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    Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо находится в сфере интересов «Милана». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    По сведениям источника, «россонери» на фоне возможного истечения контракта Рабьо с «Ювентусом» намерены вступить в переговоры с игроком.

    При этом руководство «Милана» готово предложить футболисту гонорар в размере € 7,5 млн, что является основной проблемой потенциального переезда Рабьо.

    Ранее сообщалось, что футболист в переговорах о новом контракте с «Ювентусом» требует значительного увеличения своей зарплаты как минимум до 8 млн евро и тем самым усложняет задачу туринцам.

    Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 15 результативными передачами.

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