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    Иванов: Аверьянов будет работать не за деньги, а по совести

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    Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил назначение Евгения Аверьянова на пост главного тренера команды.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Аверьянов — наш тренер, которого мы хотели видеть в "Урале". Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер. У Аверьянова душа лежит за "Урал". Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет также обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — сказал Иванов Sport24.

    В штаб Аверьянова войдут легенда «Урала» Олег Шатов и бывший тренер «Уфы» Сергей Томаров.

    По итогам прошедшего сезона «Урал» вылетел из РПЛ в Первую лигу.

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