Иванов: Аверьянов будет работать не за деньги, а по совести

Президент «Урала»объяснил назначениена пост главного тренера команды.

«Аверьянов — наш тренер, которого мы хотели видеть в "Урале". Он наш воспитанник, был нашим футболистом, а теперь тренер. У Аверьянова душа лежит за "Урал". Он будет работать не за деньги, а по совести. Проиграет игру и ему будет также обидно, как мне и всем болельщикам. Аверьянов будет стараться улучшить нас», — сказал Иванов Sport24.

В штаб Аверьянова войдут легенда «Урала» Олег Шатов и бывший тренер «Уфы» Сергей Томаров.

По итогам прошедшего сезона «Урал» вылетел из РПЛ в Первую лигу.