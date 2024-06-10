Стало известно, почему «Лацио» отказался от идеи подписывать Сперцяна

Руководствоне будет вести переговоры спо поводу трансфера полузащитника. Об этом сообщает Cittaceleste

Стало известно, что боссы итальянского клуба выбрали стратегию, при которой в клуб не будут покупать футболистов стоимостью более 5-и млн. евро. Таким образом, Сперцян не может перейти в итальянский клуб из-за высокой стоимости.

Ранее в СМИ сообщали о том, что в услугах полузащитника также заинтересованы команды из Франции, Бельгии и Нидерландов.

В прошедшем сезоне Сперцян провел 30 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи.