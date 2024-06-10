ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Испании — победитель Евро-2012Звезды континента. 10 лучших команд-участниц чемпионатов Европы всех времен
  • 11:42
    • «Локомотив» заключил контракт с Воробьевым
  • 15:44
    • Сборная Польши назвала окончательный состав на Евро-2024
  • 13:53
    • Гвардиола высказался о возможном возвращении в «Барселону»
  • 13:26
    • Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе Бернарду Силвы из «Ман Сити»
  • 13:07
    • «Краснодар» может подписать лидера «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    Стало известно, почему «Лацио» отказался от идеи подписывать Сперцяна

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Серия A Футбол Италии Лацио Трансферы
    Руководство «Лацио» не будет вести переговоры с «Краснодаром» по поводу трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Cittaceleste.

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    Стало известно, что боссы итальянского клуба выбрали стратегию, при которой в клуб не будут покупать футболистов стоимостью более 5-и млн. евро. Таким образом, Сперцян не может перейти в итальянский клуб из-за высокой стоимости.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что в услугах полузащитника также заинтересованы команды из Франции, Бельгии и Нидерландов.

  • Юбилейное скудетто «Интера», сказка «Болоньи» и падение «Наполи». Итоги сезона в Серии А
  • Подводим черту под очередным сезоном итальянского футбольного первенства
  • 07/06/2024

    • В прошедшем сезоне Сперцян провел 30 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Исландия совершить еще одну сенсацию?
  • Нидерланды — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Испортит ли Турция генеральную репетицию Польше?
  • Польша — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Продолжится ли победная серия Чехии?
  • Чехия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Польша — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ботафого — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Азербайджан — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бруней — Шри-Ланка
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры