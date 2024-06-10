Семин: Я верю, что Хвича может еще прибавить

Бывший главный тренер «Локомотива»поделился мыслями о потенциале нападающего «Наполи»

«Я верю, что Хвича может еще прибавить. У него высокий потенциал, он еще молод и предан футболу», — сказал Семин «СЭ».

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю. Лидирует в рейтинге вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, чья стоимость составляет 85 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.