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    Карпин оценил первый сезон Захаряна в «Реал Сосьедаде»

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о первом сезоне Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Первый год я бы назвал годом адаптации. Весь сезон у Захаряна ушел на нее. Это нормальное явление, и слава богу, что в "Реале Сосьедад" это тоже понимают.

    И с тренером, и со спортивным директором "Реал Сосьедада" на связи. С обоими я играл. Периодически навожу у них справки о Захаряне — они-то его каждый день видят», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 21-летний футболист провел в испанской Ла Лиге 29 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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