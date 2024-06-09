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    Самые дорогие российские игроки по версии Transfermarkt

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    В июне авторитетный интернет-портал Transfermarkt пересчитал стоимость российских игроков.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Сейчас больше всего стоит полузащитник «Монако» Александр Головин — € 30 млн. Вторую строчку занимает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (€ 20 млн). Третье место досталось хавбеку «Реала Сосьедад» Арсен Захарян (€ 18 млн).

    Топ-10 самых дорогих российских футболистов:
    • Александр Головин («Монако») — € 30 млн.
    • Матвей Сафонов («Краснодар») — € 20 млн.
    • Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — € 18 млн.
    • Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 16 млн.
    • Фёдор Чалов (ЦСКА Москва) — € 11 млн.
    • Максим Глушенков («Локомотив») — € 11 млн.
    • Алексей Миранчук («Аталанта») — € 10 млн.
    • Иван Обляков (ЦСКА Москва) — € 9 млн.
    • Дмитрий Баринов («Локомотив») — € 8 млн.
    • Далер Кузяев («Гавр») — € 8 млн.
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