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    Гендиректор «Сочи»: Я за расширение РПЛ до 18 клубов

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что является сторонником расширения российской Премьер-лиги до 18 клубов.

    Дмитрий Рубашко
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    Дмитрий Рубашко

    «Думаю, что Морено даст много положительного нашей команде. Вот эта вторая часть чемпионата была настолько короткой... Соглашусь с Григорием Ивановым (президентом "Урала", — прим. "СЭ") по поводу возможного расширения до 18 команд.

    Первая и вторая половина чемпионата должны быть равными. Где-то как раз и не хватило. 18 команд в РПЛ — нормально», — сказал Рубашко «СЭ».

    Несколько дней назад прошла информация, что на ближайшем собрании команды РПЛ могут обсудить правила обмена клубами между лигами, а количество стыковых матчей может быть уменьшено вдвое.

    Глава ФНЛ Наиль Измайлов также ратует за увеличение РПЛ до 18 команд.

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