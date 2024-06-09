Гендиректор «Сочи»: Я за расширение РПЛ до 18 клубов

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что является сторонником расширения российской Премьер-лиги до 18 клубов.

«Думаю, что Морено даст много положительного нашей команде. Вот эта вторая часть чемпионата была настолько короткой... Соглашусь с Григорием Ивановым (президентом "Урала", — прим. "СЭ") по поводу возможного расширения до 18 команд.

Первая и вторая половина чемпионата должны быть равными. Где-то как раз и не хватило. 18 команд в РПЛ — нормально», — сказал Рубашко «СЭ».

Несколько дней назад прошла информация, что на ближайшем собрании команды РПЛ могут обсудить правила обмена клубами между лигами, а количество стыковых матчей может быть уменьшено вдвое.

Глава ФНЛ Наиль Измайлов также ратует за увеличение РПЛ до 18 команд.