Мартинес: В мировом футболе нет другого игрока, который мог бы привнести в раздевалку то, что может дать Роналду

Главный тренер сборной Португалиивысказался о форварде национальной команды

«В мировом футболе нет другого игрока, который мог бы привнести в раздевалку то, что может дать Криштиану.

Для него это будет шестой чемпионат Европы. Он единственный игрок, сыгравший на пяти чемпионатах Европы. Мы говорим об уникальном подвиге в мировом футболе. Этот опыт важен. Криштиану готов помочь и отдать всё, что в его силах.

Криштиану очень стабильно выступал за свой клуб. Нет сомнений в том, что он невероятный завершитель атак», — приводит слова Мартинеса ESPN.