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    Мартинес: В мировом футболе нет другого игрока, который мог бы привнести в раздевалку то, что может дать Роналду

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о форварде национальной команды Криштиану Роналду.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «В мировом футболе нет другого игрока, который мог бы привнести в раздевалку то, что может дать Криштиану.

    Для него это будет шестой чемпионат Европы. Он единственный игрок, сыгравший на пяти чемпионатах Европы. Мы говорим об уникальном подвиге в мировом футболе. Этот опыт важен. Криштиану готов помочь и отдать всё, что в его силах.

    Криштиану очень стабильно выступал за свой клуб. Нет сомнений в том, что он невероятный завершитель атак», — приводит слова Мартинеса ESPN.

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