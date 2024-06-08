Стало известно, каким образом «Челси» хочет избавиться от Лукаку

Руководствохотят продать нападающего, а не отдавать его в аренду. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что боссы «синих» хотят получить за трансфер бельгийца 38 млн. фунтов.

Дело в том, что «Челси» изъявляет желание подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Неаполитанцы, в свою очередь, хотят получить Лукаку. В лондонском клубе рассчитывают на то, что продажа Лукаку подтолкнет боссов «Наполи» к расставанию с Осимхеном.

В прошедшем сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды, где провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи. Ранее сам бельгией высказался о своем будущем в летнее трансферное окно.