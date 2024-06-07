«Милан» интересуется Довбиком

Нападающий испанской «Жироны»находится в сфере интересов итальянского «Милана». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марицо на своём сайте.

Напомним, ранее в СМИ также сообщалось об интересе «россонери» к нападающим Ромелу Лукаку, Джошуа Зиркзее и Армандо Брое.

26-летний Артём Довбик играет в «Жироне» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 10 результативными передачами.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года.

Ранее форвард сборной Украины выступал за «Днепр», «Днепр-1», а также датские «Мидтьюлланн» и «Сёндерийске Войенс».