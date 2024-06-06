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    В «Лацио» назвали причину отставки Игора Тудора

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    Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался об увольнении главного тренера Игора Тудора из клуба.

    Клаудио Лотито
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    Клаудио Лотито

    «Он попросил нас убрать восемь футболистов из команды. Это слишком много, с нашей точки зрения. Но он ушел как порядочный человек, я хочу сказать.

    Важно, чтобы мы были конкурентоспособными в следующем сезоне. Надеюсь, мы не потеряем очки с командами из нижней части таблицы, такими как "Салернитана", например. Наша команда заслуживала лучшего результата», — приводит слова Лотито сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

    46-летний хорватский специалист возглавил «Лацио» только в марте 2024 года после увольнения Маурицио Сарии, под его руководством римляне закончили сезон в Серии А на седьмой строчке с 61 очком.

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