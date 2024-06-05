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    Испания — Хорватия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча чемпионата Европы Испания — Хорватия

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    Сборная Испании
    В группе B на Евро-2024 состоится первый матч, в котором сборная Испании сыграет с Хорватией. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, начало — в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Испания

    Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте показала впечатляющие результаты в отборочном цикле на Евро-2024, заняв первое место в своей группе. Испанцы выиграли семь из восьми матчей, продемонстрировав уверенную игру и тактическую гибкость.

    На чемпионате мира 2022 года сборная Испании вышла из группы, одержав крупную победу над Коста-Рикой со счетом 7:0, сыграв вничью с Германией (1:1) и проиграв Японии (1:2). Однако в 1/8 финала команда столкнулась с сенсацией турнира — сборной Марокко, и уступила в серии пенальти. На Евро-2020 испанцы дошли до полуфинала, где в напряженной борьбе проиграли будущим чемпионам — сборной Италии.

    В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Испании приняла участие в 4-х матчах. В марте «Красная фурия» проиграла Колумбии (0:1) и сыграла в результативную ничью с Бразилией (3:3), а в начале июня добилась крупных побед над Андоррой (5:0) и Северной Ирландией (5:1).

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    Хорватия

    Сборная Хорватии отобралась на Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. Ключевыми матчами на пути к турниру стали игры против Уэльса и Турции, где хорваты показали уверенную игру и смогли обеспечить себе место на европейском первенстве.

    На чемпионате мира 2022 года сборная Хорватии заняла третье место, завоевав медали на втором мундиале подряд. На Евро-2020 команда дошла до стадии 1/8 финала, где в упорной борьбе уступила Испании в дополнительное время со счетом 3:5. Лучший результат Хорватии на чемпионатах Европы — это выход в четвертьфинал, что команде удалось сделать дважды: в 1996 и 2008 годах.

    В рамках подготовки к Евро-2024 хорватская сборная провела ряд товарищеских матчей, одержав победы над Португалией (2:1), Северной Македонией (3:0), Египтом (4:2) и Тунисом (0:0, 5:4 пен).

    Личные встречи

    История противостояния команд насчитывает 9 матчей, включая официальные и товарищеские встречи. На счету сборной Испании 6 побед, хорваты оказались сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Хорватия с коэффициентом 3.00.

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