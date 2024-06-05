Франция — Люксембург: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

Киллиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
На 43-й минуте счет открыл Рандалл Коло Муани с передачи Киллиана Мбаппе.
На 70-й минуте преимущество французов удвоил Жонатан Клос, ему снова ассистировал Мбаппе.
Через 15 минут новобранец «Реала» поставил точку в матче, замкнув передачу Брэдли Барколя.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Франция — Люксембург 2:0
Голы: 1:0 Рандаль Коло Муани (43'), 2:0 Жонатан Клосс (70') Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде (Бенжамен Павар, 64'), Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано (Вильям Салиба, 46'), Тео Эрнандес (Жонатан Клосс, 46'), Н’Голо Канте (Уоррен Заир-Эмери, 64'), Юссуф Фофана, Антуан Гризманн (Оливье Жиру, 81'), Рандаль Коло Муани, Килиан Мбаппе, Марку Тюрам (Брэдли Баркола, 81') Люксембург: Антони Морис, Дирк Карлсон, Лоран Жанс, Энес Махмутович, Максим Шано, Эльдин Джогович (Fabio Lohei, 81'), Жерсон Родригес, Себастьян Тиль (Mirza Mustafic, 44'), Кристофер Мартинс, Матиас Олесен, Данель Синани Предупреждение: Дирк Карлсон (41')
Следующую встречу Франция проведет 9 июня против Канады.