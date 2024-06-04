Лунин может перейти в «Атлетико»

Вратарь «Реала» и сборной Украинывсерьез задумывается о смене клубной прописки.

Голкипер провел хороший сезон, получив доверие Карло Анчелотти, пока Тибо Куртуа был травмирован. Однако бельгиец восстановился к финалу Лиги чемпионов и сыграл в решающем матче, в то время как Лунин наблюдал за игрой со стороны.

СМИ обратили внимание на то, что по окончании игры украинец был сдержан в эмоциях и выглядел не особо довольным. Как сообщает Relevo, за ситуацией вокруг Лунина внимательно следит мадридский «Атлетико», который готов подписать вратаря в случае, если Ян Облак покинет клуб, чтобы продолжить карьеру в MLS.