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    Ерохин заявил, что хочет остаться в «Зените»

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    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своем будущем в клубе.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Останусь ли я с "Зените"? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.

    У меня было два переподписания контракта с "Зенитом" до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с Зенитом», — цитирует Ерохина «Спорт-Экспресс».

    34-летний Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

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