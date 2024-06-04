Ерохин заявил, что хочет остаться в «Зените»

Полузащитниквысказался о своем будущем в клубе.

«Останусь ли я с "Зените"? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.

У меня было два переподписания контракта с "Зенитом" до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с Зенитом», — цитирует Ерохина «Спорт-Экспресс».

34-летний Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.