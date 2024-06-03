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    «Лацио» предложили подписать Сперцяна

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    Эдуард Сперцян хочет покинуть «Краснодар» этим летом.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    По информации журналиста Николо Скиры, агенты Сперцяна предложили подписать игрока римскому «Лацио».

    Источник при этом утверждает, что армянский футболист не входит в список главных трансферных целей итальянского клуба.

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    Transfermarkt оценивает стоимость Сперяцна в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 29 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

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