«Лацио» предложили подписать Сперцяна

хочет покинутьэтим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, агенты Сперцяна предложили подписать игрока римскому «Лацио».

Источник при этом утверждает, что армянский футболист не входит в список главных трансферных целей итальянского клуба.

В «Лацио» рассматривают 23-летнего хавбека в качестве замены для Луиса Альберто.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперяцна в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 29 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.