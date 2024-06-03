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    Саша Илич: Станкович — хороший выбор для «Спартака»

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    Главный тренер «ПАРИ НН» Саша Илич прокомментировал назначение своего соотечественника Деяна Станковича в московский «Спартак».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Деян один из сильнейших игроков Сербии. Да и один из сильнейших тренеров. Он доказывает это уже на протяжении пяти лет. У него два титула с "Црвеной Звездой", он играл с ними в еврокубках.

    Станкович — прекрасный выбор для "Спартака". Уверен, что "Спартак" будет показывать с ним хороший футбол, — сказал Илич "Матч ТВ".

    В середине мая стало известно, что со следующего сезона "красно-белых" будет тренировать 46-летний Деян Станкович. В качестве главного тренера он работал с венгерским "Ференцварошем", сербской "Црвеной Звездой" и итальянской "Сампдорией".

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