Саша Илич: Станкович — хороший выбор для «Спартака»

Главный тренер «ПАРИ НН»прокомментировал назначение своего соотечественникав московский «Спартак».

«Деян один из сильнейших игроков Сербии. Да и один из сильнейших тренеров. Он доказывает это уже на протяжении пяти лет. У него два титула с "Црвеной Звездой", он играл с ними в еврокубках.

Станкович — прекрасный выбор для "Спартака". Уверен, что "Спартак" будет показывать с ним хороший футбол, — сказал Илич "Матч ТВ".

В середине мая стало известно, что со следующего сезона "красно-белых" будет тренировать 46-летний Деян Станкович. В качестве главного тренера он работал с венгерским "Ференцварошем", сербской "Црвеной Звездой" и итальянской "Сампдорией".