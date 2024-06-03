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    Аршавин — об Анчелотти: Карло всегда делает классные команды

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    Бывший капитан сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги финального матча Лиги чемпионов и в очередной раз восхитился работой Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Понятно, что "Реал" класснее, "Боруссия" дала бой — особенно в первом тайме. При удачном раскладе могла и продлить время сенсаций, но в целом Карло Анчелотти, не понимаю как, делает классные команды.

    "Реал" остался без центрального нападающего, играл весь сезон и уверенно выиграл Ла Лигу, к сожалению для меня, и Лигу чемпионов. И это без центрального нападающего», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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