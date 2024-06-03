Аршавин — об Анчелотти: Карло всегда делает классные команды

Бывший капитан сборной России и «Зенита»прокомментировал итоги финального матча Лиги чемпионов и в очередной раз восхитился работой

«Понятно, что "Реал" класснее, "Боруссия" дала бой — особенно в первом тайме. При удачном раскладе могла и продлить время сенсаций, но в целом Карло Анчелотти, не понимаю как, делает классные команды.

"Реал" остался без центрального нападающего, играл весь сезон и уверенно выиграл Ла Лигу, к сожалению для меня, и Лигу чемпионов. И это без центрального нападающего», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Победителем Лиги чемпионов сезона 2023-2024 стал мадридский «Реал», обыгравший «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0. Голы забили Дани Карвахаль и Винисус Жуниор.