В «Аль-Насре» высказались о будущем Роналду

Генеральный директор «Аль-Насра»подтверждает, что нападающийостанется в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее завершился финальный матч Кубка короля, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Основное время матча закончилось со счётом 1:1.