Мостовой о финале ЛЧ: Может произойти все что угодно

Экс-футболист сборной Россииподелился мыслями перед финальным матчем Лиги чемпионов между дортмундской

«Если недели две назад я думал, что "Реал" — однозначный фаворит, то сейчас, после финала Лиги Европы, воздержусь от таких высказываний. Может произойти всё что угодно.

Лёгкой победы не жду ни от кого. Никто не думал, что "Боруссия" выйдет в финал. Но они заслуженно там оказались», — сказал Мостовой Чемпионату.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится сегодня, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.