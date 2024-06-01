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    Мостовой о финале ЛЧ: Может произойти все что угодно

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями перед финальным матчем Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом».

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    «Если недели две назад я думал, что "Реал" — однозначный фаворит, то сейчас, после финала Лиги Европы, воздержусь от таких высказываний. Может произойти всё что угодно.

    Лёгкой победы не жду ни от кого. Никто не думал, что "Боруссия" выйдет в финал. Но они заслуженно там оказались», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится сегодня, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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