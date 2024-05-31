Ройс: 12 лет в «Боруссии» должны что-то значить

Полузащитник «Боруссии»рассказал, что для него значит дортмундский клуб.

«Дортмунд — это все для меня. 12 лет в клубе должны что-то значить. Ты остаёшься в клубе не только из-за названия или денег. Ты должен чувствовать себя комфортно, находиться в хорошей обстановке и с отличными партнерами по команде.

Фанаты также играют огромную роль. Уйти — значит знать, что нигде ты не найдёшь того же, поэтому ты дважды или трижды подумаешь, прежде чем принять такое решение.

Во многом благодаря болельщикам я остался здесь так надолго, но также и потому, что всегда чувствовал себя нужным здесь — это важный фактор», — приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года.

В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.