Алдонин: Доминирования «Зенита» не будет, ведь «Балтика» даст бой

Экс-футболистподелился мыслями о предстоящем Суперфинале Кубка России между

«Понятно, что вылет из РПЛ — это неприятно, но в любом случае "Балтика" в Суперфинале Кубка России. Это будет важнейший матч, к которому можно хорошо подготовиться. Понятно, что фаворит — "Зенит", но для всего Калининграда, команды и каждого игрока этот матч будет иметь колоссальное значение.

Я думаю, что "Балтика" приготовит свои сюрпризы в качестве стандартов и игры. Мне кажется, что будет интересный финал, в котором не будет доминирования "Зенита", ведь "Балтика" даст бой.

Возможный уход Игнашевича из команды никак не может повлиять на настрой команды. Все прекрасно понимают, что финал в карьере бывает не так часто, поэтому для многих футболистов это будет матч жизни», — сказал Алдонин Чемпионату.

Напомним, что матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2-го июня в 18:00 мск.