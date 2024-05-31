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    Алдонин: Доминирования «Зенита» не будет, ведь «Балтика» даст бой

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    Экс-футболист Евгений Алдонин поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»
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    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»

    «Понятно, что вылет из РПЛ — это неприятно, но в любом случае "Балтика" в Суперфинале Кубка России. Это будет важнейший матч, к которому можно хорошо подготовиться. Понятно, что фаворит — "Зенит", но для всего Калининграда, команды и каждого игрока этот матч будет иметь колоссальное значение.

    Я думаю, что "Балтика" приготовит свои сюрпризы в качестве стандартов и игры. Мне кажется, что будет интересный финал, в котором не будет доминирования "Зенита", ведь "Балтика" даст бой.

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    • Возможный уход Игнашевича из команды никак не может повлиять на настрой команды. Все прекрасно понимают, что финал в карьере бывает не так часто, поэтому для многих футболистов это будет матч жизни», — сказал Алдонин Чемпионату.

    Напомним, что матч между «Балтикой» и «Зенитом» состоится 2-го июня в 18:00 мск.

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