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    Тренер «Фиорентины»: Мы в очередной раз упали прямо у финишной черты

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    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (0:1) в финале Лиги конференций.

    Винченцо Итальяно
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    Винченцо Итальяно

    Автором единственного гола стал марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль‑Кааби, отличившийся незадолго до завершения овертайма.

    «Фиорентина» второй год подряд проиграла в решающем матче Лиги конференций. В 2023-м клуб из Флоренции уступил в финале английскому «Вест Хэму».

    «Думаю, команда сыграла так, как и положено играть в финале. У нас были шансы выйти вперед. В таких матчах нужно быть хладнокровным, но они забили в конце.

    Это огорчает, потому что в Европе сложно пройти весь путь до конца. Это огромное разочарование. В таких матчах, как этот, проигрыш оставляет горький привкус. Но мы заложили хороший фундамент. В "Фиорентине" много талантливой молодежи, и мы должны понять, где мы можем прибавить.

    Мы хорошо провели сезон, но в очередной раз упали прямо у финишной черты», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

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