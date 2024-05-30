Тренер «Фиорентины»: Мы в очередной раз упали прямо у финишной черты

Главный тренер «Фиорентины»прокомментировал поражение от(0:1) в финале Лиги конференций.

Автором единственного гола стал марокканский нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль‑Кааби, отличившийся незадолго до завершения овертайма.

«Фиорентина» второй год подряд проиграла в решающем матче Лиги конференций. В 2023-м клуб из Флоренции уступил в финале английскому «Вест Хэму».

«Думаю, команда сыграла так, как и положено играть в финале. У нас были шансы выйти вперед. В таких матчах нужно быть хладнокровным, но они забили в конце.

Это огорчает, потому что в Европе сложно пройти весь путь до конца. Это огромное разочарование. В таких матчах, как этот, проигрыш оставляет горький привкус. Но мы заложили хороший фундамент. В "Фиорентине" много талантливой молодежи, и мы должны понять, где мы можем прибавить.

Мы хорошо провели сезон, но в очередной раз упали прямо у финишной черты», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.