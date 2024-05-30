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    Гол Месси не спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Атлантой»

    Футбол Интер Майами MLS
    «Интер Майами» проиграл на своем поле «Атланте» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Игра, состоявшаяся в Форт-Лодердейл, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Атланты».

    Автором единственного гола в составе «Интера» стал Лионель Месси. Аргентинец забил впервые за три матча.

    У гостей автором дубля стал Саба Лобжанидзе. Еще один мяч в ворота хозяев отправил Джамал Тьяре.

    «Атланта» прервала десятиматчевую беспроигрышную серию «Интер Майами» в МЛС.

    «Интер Майами» занимает первое место в Восточной конференции — 34 очка. «Атланта» находится на 12-й строчке — 16 очков.

    Футбол. США. MLS
    Интер Майами — Атланта Юнайтед 1:3
    Голы: 0:1 Саба Лобжанидзе (44'), 0:2 Саба Лобжанидзе (59'), 1:2 Лионель Месси (62'), 1:3 Джамал Тьяре (73') Интер Майами: Дрейк Коллендер, Марсело Вейгандт, Томас Авилес, Сергей Кривцов, Жорди Альба, Юлиан Грессель (Матиас Рохас, 58'), Серхио Бускетс, Роберт Тэйлор (Леонардо Кампана, 77'), Лионель Месси, Луис Суарес, Federico Redondo Атланта Юнайтед: Джош Коэн, Калеб Уайли, Луис Абрам, Деррик Уильямс (Noah Cobb, 77'), Стиан Грегерсен, Саба Лобжанидзе (Эдвин Москера, 78'), Тьяго Альмада (Рональд Эрнандес, 90'), Тристан Муюмба, Дэкс Маккарти (Аджани Фортьюн, 84'), Джамал Тьяре (Георгиос Якумакис, 84'), Брукс Леннон Предупреждение: Томас Авилес (57')
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