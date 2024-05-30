Гол Месси не спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Атлантой»

проиграл на своем полев рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лионель Месси Фото: x.com/InterMiamiCF

Игра, состоявшаяся в Форт-Лодердейл, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Атланты».

Автором единственного гола в составе «Интера» стал Лионель Месси. Аргентинец забил впервые за три матча.

У гостей автором дубля стал Саба Лобжанидзе. Еще один мяч в ворота хозяев отправил Джамал Тьяре.

«Атланта» прервала десятиматчевую беспроигрышную серию «Интер Майами» в МЛС.

«Интер Майами» занимает первое место в Восточной конференции — 34 очка. «Атланта» находится на 12-й строчке — 16 очков.