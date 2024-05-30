Генич: Обидно за Гончаренко, но решение напрашивалось чуть раньше

Спортивный комментаторвысказался об увольнениис поста главного тренера

«Обидно за Гончаренко, но решение напрашивалось чуть раньше. Примерно зимой, как казалось… При всей моей любви к Виктору Михайловичу. Но я был уверен, что он выправит ситуэйшн. Наверное, и Григорий Викторович Иванов был уверен. А теперь — Лё шанс финаль. И добро пожаловать в лучшую лигу мира!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Урал» прекратил сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

Ответный матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.