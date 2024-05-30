ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
  • 18:18
    • Дания назвала состав на Евро-2024
    Все новости спорта

    Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о последних новостях клуба

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Оренбург РПЛ Футбол России
    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал последние новости внутри команды.

    Джимми Марин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джимми Марин

    «Этим летом или зимой контракт Джимми Марина с "Оренбургом" не истекает. В следующем сезоне он с нами.

    Андрей Малых остается у нас в следующем сезоне. Договоримся с ним по приезде на сборы. Андрей с нами уже полжизни. Перед отъездом сказали, что он остается в команде. Когда приедет, обсудим», — сказал Андреев «СЭ».

    26-летний костариканец стал игроком «Оренбурга» в 2023 году. В этом сезоне сыграл 37 матчей, забил 4 гола, сделал три ассиста.

    35-летний Андрей Малых перешел в «Оренбург» в 2010 году, является капитаном команды, в минувшем сезоне провел всего четыре матча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Азаренко переиграет соперницу на опыте?
  • Азаренко — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Англия (жен) — Франция (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.28
  • Экспресс дня 31 мая
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нидерланды (жен) — Финляндия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Германия (жен) — Польша (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Тун — Грасcхоппер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры