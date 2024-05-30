Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о последних новостях клуба

Спортивный директор «Оренбурга»прокомментировал последние новости внутри команды.

«Этим летом или зимой контракт Джимми Марина с "Оренбургом" не истекает. В следующем сезоне он с нами.

Андрей Малых остается у нас в следующем сезоне. Договоримся с ним по приезде на сборы. Андрей с нами уже полжизни. Перед отъездом сказали, что он остается в команде. Когда приедет, обсудим», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний костариканец стал игроком «Оренбурга» в 2023 году. В этом сезоне сыграл 37 матчей, забил 4 гола, сделал три ассиста.

35-летний Андрей Малых перешел в «Оренбург» в 2010 году, является капитаном команды, в минувшем сезоне провел всего четыре матча.