Официально: Флик назначен на пост главного тренера «Барселоны»

объявили о подписании контракта с

Отмечается, что немецкий специалист подписал соглашение с «сине-гранатовыми» до лета 2026-го года.

Ранее «Барселона» рассталась с Хави, об этом стало известно 24-го мая. Руководство клуба было готово продлить соглашение с испанцем, но решило назначить Флика.

Последнее место работы 59-летнего специалиста — сборная Германии. На чемпионате мира 2022-го года немцы не смогли выйти из группы, а затем в 6-и товарищеских матчах выиграли только дважды. После этого Флик был уволен.