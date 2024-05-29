Деменко: Слишкович ушел из команды из-за Станковича

Экс-игрок московского «Спартака», «Зенита», «Краснодара» Максим Деменко считает, чтопокинул «красно-белых» так как не нашел контакта с новым наставником

«Это редкость, когда в команду приходит новый тренер и остаётся помощник прошлого тренера. Поэтому уход Слишковича из "Спартака" — это прерогатива Станковича. Он, наверное, поставил условие: "Я работаю со своими тренерами, а если вы хотите платить ему, то переведите в дубль 'Спартака'.

Любой специалист, который приходит в другой клуб, себя уважает. Станкович после общения со Слишковичем, наверное, был удивлён как футболист. Человек пришёл с другим тренером, тот ушёл, а он остался и хочет работать", — сказал Деменко "Чемпионату".