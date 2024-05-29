Чанов: Игнашевич с «Балтикой» показал, что он умеет работать

Экс-тренер вратарейвысказался о возможном уходес поста главного тренера

«Что думаю о возможном назначении Игнашевича в ЦСКА? Это не нам решать. Но Сергей с "Балтикой" показал, что он умеет работать. В концовке сезона команде не хватило очков, потому что более компетентные футболисты приехали слишком поздно.

Я согласен с Володей в отношении характера Сергея. Мы знаем Игнашевича как мастера. Он играл в тот момент, когда была позиция последнего защитника, — приводит слова Чанова "Чемпионат".

Ранее сообщалось о том, что Игнашевич окончательно решил покинуть калининградский клуб после финала Кубка России.