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    Беллингем: Много разговариваю с Кроосом и Модричем

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    Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о взаимоотношениях с полузащитниками Тони Кроосом и Лукой Модричем.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Давали ли Модрич и Кроос мне советы перед финалом? Да. Я много с ними разговариваю. У меня очень хорошие отношения с ними обоими. Некоторые из моих лучших воспоминаний в этом году связаны с тем, что я просто сидел за столом и слушал их истории. Здорово, что я могу создавать воспоминания вместе с ними и, надеюсь, однажды я сам смогу поделиться этим опытом», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

    Беллингем перешёл из «Боруссии» в «Реал» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает Беллингема в € 180 млн.

    В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 41 матч, забил 23 мяча и отдал 12 голевых передач.

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