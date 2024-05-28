Беллингем прокомментировал переход Мбаппе в «Реал»

Полузащитник «Реала»прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен»в мадридский клуб, ответив вопросом на вопрос.

«Вы знаете хоть одного игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?» — приводит слова Беллингема RMC Sport.

Напомним, ранее Мбаппе покинул «ПСЖ» по завершении сезона. В минувшем сезоне Килиан принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и 10 результативных передач.

Форвард выступал за парижан с 2018 года. За всё время выступления в «ПСЖ» Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба и неоднократно признавался лучшим игроком Лиги 1 по итогам проведённых сезонов.