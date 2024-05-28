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    Беллингем прокомментировал переход Мбаппе в «Реал»

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб, ответив вопросом на вопрос.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Вы знаете хоть одного игрока, который не хотел бы играть рядом с таким хорошим футболистом, как он?» — приводит слова Беллингема RMC Sport.

    Напомним, ранее Мбаппе покинул «ПСЖ» по завершении сезона. В минувшем сезоне Килиан принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 44 гола и 10 результативных передач.

    Форвард выступал за парижан с 2018 года. За всё время выступления в «ПСЖ» Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба и неоднократно признавался лучшим игроком Лиги 1 по итогам проведённых сезонов.

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