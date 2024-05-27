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    Евро-2024 U17. Италия и Польша победили и пробились в плей-офф

    Футбол Евро-2024 U17 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Швеции Сборная Польши Сборная Словакии
    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Польши победила команду Словакии со счетом 4:0.

    Италия U17
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    Италия U17

    Авторами забитых мячей стали Майкл Изунванне, который оформил дубль Оскар Петушевский и Станислав Гироба.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Польша U17 — Словакия U17 — 4:0 (3:0)

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    В параллельной игре сборная Италии справилась с командой Швеции со счетом 2:1.

    Победа итальянцев вышла волевой. На гол Фреда Божичевича итальянцы ответили точными ударами Кристиана Чама и Франческо Камарды.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Швеция U17 — Италия U17 — 1:2 (0:0)

    Таким образом, Италия стала первой с 9 очками, а Польша второй с 4 баллами. Они вышли в плей-офф. Швеция (2 очка) и Словакия (1) покинули турнир.

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