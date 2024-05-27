Евро-2024 U17. Италия и Польша победили и пробились в плей-офф

Италия U17 Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Майкл Изунванне, который оформил дубль Оскар Петушевский и Станислав Гироба.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Польша U17 — Словакия U17 — 4:0 (3:0)
В параллельной игре сборная Италии справилась с командой Швеции со счетом 2:1.
Победа итальянцев вышла волевой. На гол Фреда Божичевича итальянцы ответили точными ударами Кристиана Чама и Франческо Камарды.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Швеция U17 — Италия U17 — 1:2 (0:0)
Таким образом, Италия стала первой с 9 очками, а Польша второй с 4 баллами. Они вышли в плей-офф. Швеция (2 очка) и Словакия (1) покинули турнир.