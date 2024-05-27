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    Индзаги: Заслуга должна быть разделена между всеми, мы прошли захватывающий путь

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги сезона, в котором «нерадзурри» стали чемпионом Италии.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Этим вечером мы завершили фантастический сезон, который разделили со всей семьёй "Интера". Потому что заслуга должна быть разделена между всеми.

    Мы прошли захватывающий путь, завоевали титул за пять матчей до конца. Сегодня мы завершили работу, начатую 13 июля, и это был отличный путь», — приводит слова Индзаги Sempre Inter.

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