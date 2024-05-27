Индзаги: Заслуга должна быть разделена между всеми, мы прошли захватывающий путь

Главный тренерподвел итоги сезона, в котором «нерадзурри» стали чемпионом Италии.

«Этим вечером мы завершили фантастический сезон, который разделили со всей семьёй "Интера". Потому что заслуга должна быть разделена между всеми.

Мы прошли захватывающий путь, завоевали титул за пять матчей до конца. Сегодня мы завершили работу, начатую 13 июля, и это был отличный путь», — приводит слова Индзаги Sempre Inter.

По итогам нынешнего сезона наставник «Интера» получил приз лучшего тренеру сезона 2023/2024. Команда заняла 1-е место в таблице Серии А с 94 очками в активе.