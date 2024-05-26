ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 18:43
    • Швеция победила Канаду и завоевала бронзовые медали
  • 18:38
    • ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первой игре финала плей-офф
  • 17:37
    • Алькарас разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
  • 19:14
    • «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией»
  • 19:05
    • «Саутгемптон» вернулся в АПЛ после победы над «Лидсом»
    Все новости спорта

    Агент Рыбуса: Мацей хочет остаться в России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин
    Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о будущем футболиста в стане казанцев.

    Мацей Рыбус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мацей Рыбус

    «С контрактом Рыбуса никаких новых ситуаций нет — все по-старому. На нас никто не выходил и ничего не предлагал. Мацей на днях уезжает отдохнуть с семьей в Турцию, а потом уже будут все решения. До 1 июля есть еще время.

    О чем можно говорить с клубом, если даже официально главного тренера пока нет?! С кем разговаривать? Тренер должен принять решение — нужен ему Рыбус или нет. Пока разговора нет.

    Мацей хочет остаться в России, но если будут предложения из других стран — рассмотрим. Мы открыты к разговорам. Пусть звонят, пишут, а мы готовы все обсудить. Все решаемо. Если брать Россию, то это клубы РПЛ. В ФНЛ пока нет. Мацей всегда успеет там оказаться, если захочет попасть туда. А сейчас зачем ему в ФНЛ?» — цитирует Орещука Sport24.

    Напомним, что контракт Рыбуса с «Рубином» подошел к концу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Завершит ли «Барселона» сезон победой?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» переиграть «Верону»?
  • «Верона» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шелтон — Гастон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры