Агент Рыбуса: Мацей хочет остаться в России

Агент, представляющий интересы защитника, ответил на вопрос о будущем футболиста в стане казанцев.

«С контрактом Рыбуса никаких новых ситуаций нет — все по-старому. На нас никто не выходил и ничего не предлагал. Мацей на днях уезжает отдохнуть с семьей в Турцию, а потом уже будут все решения. До 1 июля есть еще время.

О чем можно говорить с клубом, если даже официально главного тренера пока нет?! С кем разговаривать? Тренер должен принять решение — нужен ему Рыбус или нет. Пока разговора нет.

Мацей хочет остаться в России, но если будут предложения из других стран — рассмотрим. Мы открыты к разговорам. Пусть звонят, пишут, а мы готовы все обсудить. Все решаемо. Если брать Россию, то это клубы РПЛ. В ФНЛ пока нет. Мацей всегда успеет там оказаться, если захочет попасть туда. А сейчас зачем ему в ФНЛ?» — цитирует Орещука Sport24.

Напомним, что контракт Рыбуса с «Рубином» подошел к концу.