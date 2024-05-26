Мусаев рассказал о предстоящих переговорах с «Краснодаром» по новому контракту

Главный тренер «Краснодара»после победы над «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ высказался о своем будущем в клубе.

«Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте, отстав от «Зенита» лишь на одно очко.

«Город жил этим матчем последние две недели. Могли побороться за чемпионство. Это лучший результат в истории клуба, мы отдали все.

Когда подпишу контракт — подтвержу, что остаюсь тренером "Краснодара". Пока ничего не подписывал. На днях будет разговор с руководством, там обо всем договоримся.

Не думаю, что руководством будет ориентироваться на второе место при продлении контракта.

Они руководствуются тем, как я работаю, и тем, какое качество футбола было на поле. Для руководства "Краснодара" самое важное — это качество игры и эмоции, которые получили болельщики», — приводит слова Мусаева пресс-служба «быков».

Мусаев вернулся в «Краснодар» весной этого года после увольнения серба Владимира Ивича.