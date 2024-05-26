Президент РПЛ назвал лучшего тренера сезона

Президент российской Премьер-лигивысказался о лучших тренерах сезона.

«Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно.

Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжелой логистики и тренировочного процесса удается сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует.

Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности.

Плюс Валерий Георгиевич вместе с Алексеем Анатольевичем Рыскиным, Арташесом Владимировичем Арутюнянцем сделали очень удачные покупки легионеров по цене-качеству, у них получилась очень боевитая команда.

По всей этой совокупности — условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа — для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку», — приводит слова Алаева ТАСС.

«Ростов» Валерия Карпина завершил чемпионат России на седьмом месте.