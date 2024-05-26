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    Президент РПЛ назвал лучшего тренера сезона

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    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев высказался о лучших тренерах сезона.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно.

    Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжелой логистики и тренировочного процесса удается сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует.

    Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности.

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    • Плюс Валерий Георгиевич вместе с Алексеем Анатольевичем Рыскиным, Арташесом Владимировичем Арутюнянцем сделали очень удачные покупки легионеров по цене-качеству, у них получилась очень боевитая команда.

    По всей этой совокупности — условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа — для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку», — приводит слова Алаева ТАСС.

    «Ростов» Валерия Карпина завершил чемпионат России на седьмом месте.

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