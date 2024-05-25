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    «Балтика» проиграла «Локомотиву» и покинула РПЛ

    «Балтика» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:1) в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    В составе «железнодорожников» голы забили на Антон Миранчук на 8-й минуте, Артём Карпукас на 66-й минуте и Тимур Сулейманов на 88-й минуте.

    Единственный гол у «Балтики» забил Виталий Лисакович на 76-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Локомотив 1:3
    Голы: 0:1 Антон Миранчук (8'), 0:2 Артём Карпукас (66'), 1:2 Виталий Лисакович (76'), 1:3 Тимур Сулейманов (88') Балтика: Евгений Латышонок, Кевин Андраде, Александр Жиров, Диего Луна, Данила Козлов, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Кристиян Бистрович, Алекс Насименто Фернандес, Виталий Лисакович, Анхело Энрикес Локомотив: Илья Лантратов, Илья Самошников, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов Предупреждения: Анхело Энрикес (12'), Кевин Андраде (34'), Диего Луна (40'), Дмитрий Баринов (43'), Евгений Морозов (54'), Алекс Насименто Фернандес (90+2')

    После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции (26 баллов), вылетев из РПЛ.

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