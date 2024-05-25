Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда Англии с точки зрения истории

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Мы очень уважаем "Юнайтед". Так было всегда. В последнее десятилетие мы были лучше, но с точки зрения истории "Юнайтед" — лучшая команда Англии. Так что их необходимо уважать только за это», — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.
Напомним, за последние семь сезонов подопечные Гвардиолы становились чемпионами Англии шесть раз. «Манчестер Юнайтед» завоевал последний титул АПЛ в сезоне-2012/2013.
Финал Кубка Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 17:00 мск.