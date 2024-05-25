Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда Англии с точки зрения истории

Главный тренер «Манчестер Сити»выразил уважение «Манчестер Юнайтед», с которым сегодня, 25 мая, «горожане» сыграют в финальном матче Кубка Англии.

«Мы очень уважаем "Юнайтед". Так было всегда. В последнее десятилетие мы были лучше, но с точки зрения истории "Юнайтед" — лучшая команда Англии. Так что их необходимо уважать только за это», — сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

Напомним, за последние семь сезонов подопечные Гвардиолы становились чемпионами Англии шесть раз. «Манчестер Юнайтед» завоевал последний титул АПЛ в сезоне-2012/2013.

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Финал Кубка Англии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 17:00 мск.